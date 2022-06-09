Дума согласилась изменить правила работы операторов по приему платежей от населения

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 46071-8, который передает от Росфинмониторинга Банку России ведение реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи).

Также он ужесточает требование к операторам: компания должна быть зарегистрирована в России и офшорным компаниям может принадлежать не более 10% ее акций.

Законопроект в декабре 2021 года в Думу внесла группа депутатов.

Оператор по приему платежей - юридическое лицо, которое заключает с поставщиками услуг (ЖКХ, связь, интернет) или товаров (онлайн-площадки) договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Средства принимаются в наличной форме через терминалы. Сейчас перед началом работы оператор по приему платежей должен встать на учет в Росфинмониторинге, разработать и утвердить правила внутреннего "антиотмывочного" контроля, назначить специальное лицо, ответственное за выполнение этих правил.

Законопроект уточняет, что оператором может быть только компания, зарегистрированная в России. Сейчас такого ограничения нет.

Проект также вводит реестр операторов по приему платежей, который будет вести ЦБ, он же устанавливает порядок ведения реестра.

"Банк России вправе предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юридического лица, осуществляющего прием платежей, если сведения о таком юридическом лице не внесены в реестр операторов по приему платежей ", - говорится в законопроекте.

Также в нем вводятся требования к органам управления оператора по приему платежей и руководству, а также к лицам, отвечающим за исполнение "антиотмывочных" норм - высшее образование, отсутствие отдельных видов судимости.

Квалификационные требования гендиректора и ответственного за "антиотмывочные" нормы будет оценивать ЦБ. Для генерального директора оператора вводится запрет на совмещение должностей - то есть он не сможет быть также генеральным директором у другого оператора. Функции гендиректора не могут быть переданы коммерческой организации, управляющей компании или ИП.

Вводятся требования к акционерам оператора по приему платежей. Так, более чем 10% акций оператора не смогут принадлежать компании, зарегистрированной в офшорах; компании, у которой была отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке; компании, сведения о которой были исключены из реестра некредитных финансовых организаций, операторов по приему платежей, СРО в сфере финансового рынка за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России; компании, если ее генеральный директор не соответствует квалификационным требованиям ЦБ. При этом вводится процедура обжалования несоответствия лица требованиям к деловой репутации.

Уточняется, что оператор по приему платежей обязан передавать поставщику информацию о принятых в его пользу платежах в срок, не превышающий трех рабочих дней. Сейчас такая обязанность в законе не прописана.

Уточняется и работа платежных субагентов - компаний, которые собирают деньги с населения и переводят оператору по приему платежей. Оператор по приему платежей обязан вести перечень привлеченных им платежных субагентов, в котором указываются адреса всех мест приема платежей, данный перечень должен быть опубликован в интернете.

Целая глава законопроекта посвящена правилам работы саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих операторов по приему платежей. В частности, СРО смогут направлять в ЦБ ходатайство об исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов.

Законопроект также разрешит сотрудникам ЦБ, если будет принято решение проинспектировать оператора, беспрепятственно проходить в помещения этой компании, помещения платежных субагентов или организаций, в которых находятся программно-аппаратные средства, обеспечивающие фиксацию, обработку и хранение информации, связанной с осуществлением приема платежей, доступа к документам и информации.

Если закон будет принят, он вступит в силу 1 октября 2022 года, предусмотрен переходный период.