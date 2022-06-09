Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае вырос в 3,4 раза

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2022 года составило $110,3 млрд, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($32,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта при снижении импорта.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые пять месяцев 2022 года увеличилось в 2,8 раза, до $124,3 млрд по сравнению с $44,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета платежного баланса увеличился главным образом за счет снижения полученных от нерезидентов инвестиционных доходов.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса стало следствием роста финансовых активов и менее значимого снижения обязательств.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-апреле 2022 года увеличилось до $14 млрд, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда оно составило $12,4 млрд.

Согласно ранее опубликованной оценке ЦБ РФ, в январе-апреле 2022 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $95,8 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $106,5 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $10,7 млрд.

Следовательно, в мае профицит текущего счета мог составить $14,5 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $17,8 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - увеличиться на $3,3 млрд.

Из расчетов, выполненных на основе сопоставления двух предыдущих оценок платежного баланса - за три и четыре месяца 2022 года, следовало, что в апреле профицит текущего счета мог составить $37,6 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $40,2 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - увеличиться на $2,6 млрд.

В этом случае майский профицит текущего счета меньше апрельского в 2,6 раза, профицит торговли товарами и услугами - в 2,3 раза, а отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов больше, чем в апреле, на 27%.

Согласно обновленному в конце апреля базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $75 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $145 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $184 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $39 млрд.