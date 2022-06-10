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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

ЦБ отметил сильное падение импорта в физическом и номинальном выражении

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В апреле-мае экспорт из России в физическом выражении снизился несущественно, а в номинальном даже несколько вырос, импорт же сильно упал, заявил на брифинге зампред Банка России Алексей Заботкин.

"С точки зрения физических объемов экспорт снизился в апреле и мае не очень существенно, импорт упал сильно, - сказал он. - В номинальном выражении импорт тоже упал сильно, а экспорт на самом деле даже возрос с учетом более высоких цен".

Банк России Алексей Заботкин
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