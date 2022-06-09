Минсельхоз отметил снижение площади сева зерна в РФ на 0,7 млн га год к году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сев зерна в РФ к 9 июня проведён на 28,5 млн га, что на 0,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (29,2 млн га), сообщается в материалах Минсельхоза, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В частности, пшеница посеяна на 12,5 млн га (12,9 млн га в прошлом году), ячмень - на 7,2 млн га (7,3 млн га), кукуруза на зерно - на 2,8 млн га (3 млн га), рис - на 162,5 тыс. га (183,5 тыс. га).

Посевы сахарной свеклы увеличились до 1 млн 039,9 тыс. га с 1 млн 018 тыс. га в 2021 году, подсолнечника - до 9,3 млн га с 9 млн га, рапса - до 1,7 млн га с 1,4 млн га, сои - до 3,1 млн га с 2,6 млн га соответственно.

Лен-долгунец посеян на 33,8 тыс. га (40,5 тыс. га в 2021 году).

Картофель в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах посажен на 265,5 тыс. га (на 262,7 тыс. га), овощи посеяны на 164,2 тыс. га (168,2 тыс. га).

Всего яровой сев проведен на 51,6 млн га, что на 1,1 млн га больше прошлогоднего (50,5 млн га).