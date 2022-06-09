Минпромторг допустил двукратное снижение авторынка РФ в этом году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых автомобилей в 2022 году, по оценкам Минпромторга, снизится примерно на 55%.

"Сейчас у нас апрель-май, вы все видели – сильное падение. Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс. автомобилей. Сейчас у нас такой период, скажем так, пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий в России", - сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран Парсаданян в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Исходя из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), согласно которым в 2021 г. в РФ было реализовано 1,67 млн легковых автомобилей и LCV, Минпромторг ожидает падения рынка примерно на 55%, что примерно соответствует текущей рыночной динамике.