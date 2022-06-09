Литовский суд отклонил апелляцию "Беларуськалия" на прекращение транзита удобрений

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Высший административный суд Литвы отклонил апелляционную жалобу "Беларуськалия" на прекращение транзита белорусских удобрений, сообщает в четверг пресс-служба суда.

"Постановление правительства Литовской Республики и заключение Национальной координационной комиссии по охране объектов, важных для обеспечения безопасности, согласно которым соглашение между AB Lietuvos gelezinkeliai (ОАО "Литовская железная дорога") и белорусским предприятием ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности, были признаны оправданными и законными", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что "в противном случае, ограничительные меры, введенные Европейским союзом для обеспечения единой политики безопасности, были бы неэффективными, даже мнимыми" и что для Литвы, как для члена ЕС, "такие сделки потенциально представляют угрозу и риск для национальной безопасности".

Соответственно, согласно решению Высшего административного суда Литвы, ходатайство заявителя о приостановлении разбирательства и обращении в Конституционный суд Литовской Республики и Суд Европейского Союза не удовлетворяются. После отклонения жалобы заявителя, компании "Беларуськалий", решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Санкции против белорусских калийных удобрений

В июне 2021 года Евросоюз ввел в отношении Белоруссии секторальные санкции, включая запрет на торговлю и транзит некоторых видов калийных удобрений. В августе 2021 года санкции в отношении "Беларуськалия" ввели США, а Великобритания и Канада - ограничения на некоторые белорусские калийные удобрения. В декабре 2021 года "Беларуськалий" подпал под санкции Великобритании.

С 1 февраля правительство Литвы на фоне санкций США расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, через который традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта удобрения - 10-11 млн тонн.

В начале марта на фоне военной спецоперации РФ на Украине Евросоюз ужесточил секторальные санкции в отношении поставок хлоркалия из Белоруссии, фактически запретив этот импорт.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%. Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" превышают 13 млн тонн удобрений в год. К 2025 году мощности планируется увеличить до 15,1-15,5 млн тонн, а к 2030 году достичь уровня в 16 млн тонн. Ранее эксклюзивным экспортером хлоркалия из Белоруссии являлась БКК.