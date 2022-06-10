В РФ могут установить сроки прекращения обслуживания банками международных платежных карт

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который наделяет совет директоров ЦБ полномочиями определять функции "Национальной системы платежных карт" (НСПК) по работе с международными платежными картами, которые эмитированы операторами, исключенными регулятором из реестра, а также определять сроки прекращения поведения банками таких операций на территории страны.

Документ (N140807-8) опубликован в электронной базе данных парламента в пятницу.

"Решением совета директоров ЦБ могут быть определены функции, выполняемые акционерным обществом "Национальная система платежных карт" в целях обеспечения осуществления на территории РФ операций с использованием международных платежных карт, в том числе эмитированных в рамках платежных систем, операторы которых исключены Банком России из реестра операторов платежных систем, а также сроки прекращения кредитными организациями осуществления таких операций", - говорится во внесенном законопроекте.

НСПК обеспечивает обработку операций по картам "Мир" и картам международных платежных систем. Сейчас внутрироссийские транзакции по платежным картам Visa и MasterCard проходят через процессинг НСПК, при том что оператор платежной системы Visa (ООО "Платежная система Виза") и MasterCard (ООО "Мастеркард") были исключены из реестра 18 марта.

Платежная система American Express была исключена из реестра операторов платежных систем 29 марта; платежная система JCB - 1 апреля. В реестре, по данным на 3 июня, числится 21 работающий оператор, среди них китайские UnionPay (ООО "ЮнионПэй"), платежная система Bank of China.

Кроме того, согласно внесенному законопроекту, субъекты национальной платежной системы, по решению ЦБ, смогут в 2022 г. раскрывать финансовую информацию без соблюдения установленных в законе сроков. Сейчас данным правом могут воспользоваться только кредитные и некредитные финансовые организации. Кроме того, ЦБ в 2022 г. сможет устанавливать нормативы финансовых показателей к субъектам национальной платежной системы, отличным от установленных в федеральных законах.