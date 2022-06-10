"Мосбиржа" приобрела долю в краудфандинговой платформе по кредитованию малого бизнеса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "Московской биржи" по развитию инновационных технологий и сотрудничеству с финтех-стартапами "МБ Инновации" стала акционером инвестиционной платформы "Поток", специализирующейся на кредитовании малого бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

"Мосбиржа" приобрела миноритарную долю ООО "Поток.Холдинг", холдинговой компании, владеющей платформой "Поток". Сделка анонсировалась в сентябре 2021 года, тогда сообщалось, что ее планировали закрыть до начала 2022 года.

"Поток" предоставляет возможность частным инвесторам предоставлять займы малому бизнесу. С использованием платформы за пять лет ее работы 14 тысяч клиентов-инвесторов профинансировали около 7 тысяч компаний на сумму свыше 15 млрд рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", "Мосбиржа" закрыла сделку по входу в капитал краудфандинговой платформы "Поток", выкупив допэмиссию. Сумма сделки оценивается в 15-25 млн рублей.

Управляющий директор по стратегии и международному присутствию "Московской биржи" Артем Железнов через пресс-службу выразил надежду, что это партнерство позволит бирже участвовать в создании новых инструментов финансирования российских малых предприятий, которые сегодня являются одним из важных факторов развития отечественной экономики.

"Такие компании, развивая свои процессы, масштабируя бизнес, выстраивая корпоративное управление, в перспективе будут готовы выйти на рынок публичного капитала. Одновременно это позволит расширить линейку инвестиционных продуктов за счет высокодоходных инструментов для частных инвесторов на нашей платформе, как в рамках биржевых сервисов, так и на площадке личных финансов "Финуслуги"", - сказал Железнов.

Управляющий партнер "Поток.Холдинг" Юрий Попов полагает, что сотрудничество с биржей позволит "кратно увеличить количество клиентов на платформе, дав доступ широкому кругу инвесторов к новому для большинства из них инструменту, сочетающему в себе привлекательную доходность с разумным риском, достигаемым за счет максимально высокой диверсификации как по заемщикам, так и по отраслям".