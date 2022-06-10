Инфляция в Молдавии достигла 20-летнего максимума

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В мае инфляция в Молдавии достигла 29% в годовом выражении, сообщило Национальное бюро статистики.

По его данным, продукты питания за год подорожали на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,5%, а услуги - на 35,3%. Больше всего выросли тарифы на газ (более чем в 3 раза) и централизованное отопление (в 1,9 раза).

Столь больших значений инфляция в Молдавии последний раз достигала в октябре 1999 года, тогда она составила 53,6%. Сильное ускорение роста потребительских цен отмечалось также в 2003 и 2008 годах, но тогда пиковые значения были намного меньше - в районе 17%.

Самая высокая инфляция в истории Молдавии была в декабре 1993 года - 2705,7%.

Комментируя майскую инфляцию, молдавский экономический эксперт Вячеслав Ионицэ констатировал, что реальные доходы населения в мае снизились. По его оценке, с учетом роста зарплат, реальное снижение доходов составило 12,8%. "Больше доходы населения снижались только в 1999 году. За 23 года население Молдавии забыло, как это становиться беднее, чем год назад. Тогда падение доходов на 15,4% стало фатальным для правящей коалиции", - написал экономист в соцсети.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк в своих последних макропрогнозах (опубликованных в апреле) оценивают инфляцию в Молдавии по итогам 2022 года в 21,9% и 18,1% соответственно.

В 2021 году инфляция в Молдавии составляла 13,9%.