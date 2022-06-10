Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Инфляция в Молдавии достигла 20-летнего максимума

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В мае инфляция в Молдавии достигла 29% в годовом выражении, сообщило Национальное бюро статистики.

По его данным, продукты питания за год подорожали на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,5%, а услуги - на 35,3%. Больше всего выросли тарифы на газ (более чем в 3 раза) и централизованное отопление (в 1,9 раза).

Столь больших значений инфляция в Молдавии последний раз достигала в октябре 1999 года, тогда она составила 53,6%. Сильное ускорение роста потребительских цен отмечалось также в 2003 и 2008 годах, но тогда пиковые значения были намного меньше - в районе 17%.

Самая высокая инфляция в истории Молдавии была в декабре 1993 года - 2705,7%.

Комментируя майскую инфляцию, молдавский экономический эксперт Вячеслав Ионицэ констатировал, что реальные доходы населения в мае снизились. По его оценке, с учетом роста зарплат, реальное снижение доходов составило 12,8%. "Больше доходы населения снижались только в 1999 году. За 23 года население Молдавии забыло, как это становиться беднее, чем год назад. Тогда падение доходов на 15,4% стало фатальным для правящей коалиции", - написал экономист в соцсети.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк в своих последних макропрогнозах (опубликованных в апреле) оценивают инфляцию в Молдавии по итогам 2022 года в 21,9% и 18,1% соответственно.

В 2021 году инфляция в Молдавии составляла 13,9%.

Молдавия МВФ Всемирный банк Вячеслав Ионицэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" предварительно договорился о ключевых условиях выкупа облигаций

ЦБ обещает не допустить стагфляции в России

Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен не являются устойчивыми

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Банк России ознаменовал возврат к досанкционной ставке более жестким сигналом

В России отменили требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Евро опустился ниже 61 руб. впервые с 26 мая

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });