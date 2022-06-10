Глава ЦБ сочла преждевременным делать выводы о влиянии санкций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Эффекты от санкций пока проявляются не так остро, как ожидалось, но говорить о том, что они уже полностью сработали, преждевременно, ситуация еще неопределенная, сказала на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Да, наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались. Это показывает и способность компаний к адаптации. Но говорить пока о том, что полный эффект санкций проявился, преждевременно", - считает она.

"Ситуация неопределенная, ситуация развивается и ситуация структурной перестройки экономики, ее способности перестроиться это тоже процесс, поэтому здесь какие-то выводы делать преждевременно", - отметила Набиуллина.

Ее также спросили, планирует ли ЦБ оспаривать в суде санкции Евросоюза против Национального расчетного депозитария и заморозку операций по депозитарному мосту между Euroclear и российской инфраструктурой. Она ответила, что подготовка к возможным юридическим шагам в этом направлении ведется, но это непросто.