ЦБ ждет поддержки потребительского спроса за счет стабилизации в экономике

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В мае снижение экономической активности в России приостановилось после падения в апреле, стабилизация ситуации в экономике поддержит потребительский спрос, заявила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По нашей оценке, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом соответствовала нашим оценкам", - заявила она.

"Что касается потребительской активности, то в апреле-мае мы увидели ее охлаждение - оборот розничной торговли снизился почти на 10% год к году. Причин как минимум три. Во-первых, спрос скорректировался после ажиотажа в конце февраля - начале марта. Во-вторых, в последние три месяца сбережения граждан были связаны высокими депозитными ставками. В-третьих, замедлилось потребительское кредитование - это можно объяснить как высокими ставками, так и тем, что основные крупные покупки для которых часто используются такие кредиты - бытовая техника, электроника - были уже сделаны раньше", - отметила Набиуллина.

"Мы считаем, что сейчас эти факторы начинают менять направленность. Общая стабилизация ситуации, улучшение ожиданий относительно перспектив развития экономики будут поддерживать потребительскую уверенность. Расширение программ социальной поддержки, индексация пенсий уже заложены в бюджет и также будут способствовать росту потребительской активности, и по мере расходования запасов потребление начнет возвращаться к более привычным уровням", - сказала глава ЦБ.

ЦБ 10 июня снизил ключевую ставку на 150 б.п. до февральского досанкционного уровня – с 11% до 9,5%.

В сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ отметил, что в мае снижение экономической активности в стране приостановилось, что снижение экономической активности во II квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем ожидалось в апреле, и допустил, что снижение ВВП по итогам 2022 года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле (8-10%).