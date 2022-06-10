Банк Англии счел, что крупнейшие британские банки смогут безопасно пережить банкротство

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Восемь крупнейших банков Великобритании смогут безопасно пережить банкротство, свидетельствуют результаты проведенного Банком Англии анализа.

"Если бы крупный британский банк обанкротился сегодня, он мог бы сделать это безопасно: остаться открытым и продолжать предоставлять жизненно важные банковские услуги для экономики", - говорится в сообщении ЦБ.

При этом первыми, кто понесет потери, станут акционеры и инвесторы, а не налогоплательщики. Это решает проблему банков со статусом системно значимых (too big to fail), отмечается в пресс-релизе.

В кризис 2007-2008 годов в Великобритании не было режима, позволяющего решать проблемы банков без использования государственных денег. При попадании банка в трудное положение было два варианта: позволить ему рухнуть, что вызвало бы огромные негативные последствия, или выручить его за счет средств налогоплательщиков.

"Теперь у нас есть надежный "режим урегулирования", и в результате работы крупных британских банков над планами по подготовке к санации теперь есть больше вариантов, если у банка возникнут серьезные проблемы", - говорится в сообщении Банка Англии.

По его оценке, даже если крупному британскому банку потребуется помощь, клиенты смогут по-прежнему получать доступ к своим счетам и бизнес-услугам в обычном режиме. Акционеры и инвесторы, а не налогоплательщики, первыми примут на себя убытки и расходы на рекапитализацию.

Банк Англии проведет следующий аналогичный анализ ведущих фининститутов в 2024 году и в дальнейшем каждые два года.

В число крупнейших банков страны входят Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, NatWest, Santander UK, Standard Chartered и Virgin Money UK.