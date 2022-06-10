Индекс потребдоверия в США в июне рухнул до рекордно низких 50,2 пункта

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июне упал до 50,2 пункта по сравнению с 58,4 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это минимальный уровень за время ведения расчетов.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительное снижение - до 58 пунктов, аналитики, опрошенные MarketWatch, ожидали повышения до 58,5 пункта, опрошенные The Wall Street Journal - до 59 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июне также упал до рекорда и составил 55,4 пункта против 63,3 пункта месяцем ранее.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода обвалился до 46,8 пункта по сравнению с 55,2 пункта. Это самый низкий показатель с мая 1980 года.

Самые большие опасения у американцев вызывает инфляция, которая ускорилась до максимумов более чем за 40 лет. В том числе, они ожидают дальнейшего повышения цен на бензин.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце выросли до 5,4% с 5,3% в мае, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3,3% с 3%, согласно данным Мичиганского университета

Окончательное значение июньского индекса потребительского доверия будет опубликовано 24 июня.