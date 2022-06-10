Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Во Франции впервые заработал морской парк ветрогенераторов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Первый во Франции морской парк ветрогенераторов, расположенный на западе страны близ Сен-Назера, начал выработку электроэнергии, пишет Le Figaro со ссылкой на консорциум, владеющий объектом, и оператора системы энергосетей Франции Rеseau de Transport d'Еlectricitе (RTE).

Сейчас в этом парке 27 ветроэлектрических установок. До конца года их число увеличат до 80 единиц.

В консорциум, владеющий парком, входят EDF Renouvelables, Enbridge и CPP.

Издание напоминает, что ветрогенераторы возводят и в других морских зонах Франции.

В 2023 году войдет в строй морской парк ветрогенераторов в Фекане (департамент Приморская Сена). За ним должны запустить парки в Сен-Бриё (Кот-д'Армор) и Курсёль-сюр-Мер (Кальвадос).

"Франция отстает в данной области, но президент Эмманюэль Макрон желает построить к 2050 году 50 парков ветрогенераторов в море - общей мощностью 40 ГВт. При этом он намерен замедлить темпы намеченного строительства парков ветрогенераторов на суше", - пишет Le Figaro.

Франция RTE Сен-Назер Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $120 за баррель на данных об инфляции в США

Бразилия получила $6,9 млрд от продажи акций Eletrobras

Мировой продовольственный кризис: угроза или факт? Обзор

Мировой продовольственный кризис: угроза или факт? Обзор

"Татнефть" продала "Татнефтехиминвест-холдингу" шинный бизнес в РФ

"Татнефть" продала "Татнефтехиминвест-холдингу" шинный бизнес в РФ

"Яндекс" предварительно договорился о ключевых условиях выкупа облигаций

ЦБ обещает не допустить стагфляции в России

Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен не являются устойчивыми

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Банк России ознаменовал возврат к досанкционной ставке более жестким сигналом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });