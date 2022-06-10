Во Франции впервые заработал морской парк ветрогенераторов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Первый во Франции морской парк ветрогенераторов, расположенный на западе страны близ Сен-Назера, начал выработку электроэнергии, пишет Le Figaro со ссылкой на консорциум, владеющий объектом, и оператора системы энергосетей Франции Rеseau de Transport d'Еlectricitе (RTE).

Сейчас в этом парке 27 ветроэлектрических установок. До конца года их число увеличат до 80 единиц.

В консорциум, владеющий парком, входят EDF Renouvelables, Enbridge и CPP.

Издание напоминает, что ветрогенераторы возводят и в других морских зонах Франции.

В 2023 году войдет в строй морской парк ветрогенераторов в Фекане (департамент Приморская Сена). За ним должны запустить парки в Сен-Бриё (Кот-д'Армор) и Курсёль-сюр-Мер (Кальвадос).

"Франция отстает в данной области, но президент Эмманюэль Макрон желает построить к 2050 году 50 парков ветрогенераторов в море - общей мощностью 40 ГВт. При этом он намерен замедлить темпы намеченного строительства парков ветрогенераторов на суше", - пишет Le Figaro.