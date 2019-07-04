В Новосибирске разработали ветряной двигатель, работающий даже при слабом ветре

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ученые Института теплофизики имени Кутателадзе (ИТ, Новосибирск) разработали ветрогенератор, который может работать даже при слабом ветре. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что устройство нагревает жидкость, используя тепловую энергию, тогда как обычно, чтобы получить теплую воду, используя ветряную установку, сначала нужно выработать электричество.

Устройство, спроектированное сибирскими учеными, может превращать механическую энергию вращающегося ветряка в тепловую, минуя дополнительные этапы преобразования энергии.

"Эффективность ветрогенератора, который производит электричество, не превышает 40%. Здесь же, по закону сохранения механической энергии, вся энергия вращения ротора переходит в тепло, за исключением механических потерь, которые минимальны, то есть КПД составляет практически 100%", - приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника ИТ Виктора Терехова.

Сотрудники ИТ получили патент на эту разработку.

В устройстве есть два цилиндра, в каждом из которых есть набор каналов. Цилиндры вкладываются друг в друга так, чтобы стенки каналов одного из них располагались внутри пространства каналов другого. Эта система помещается в емкость со специальной вязкой жидкостью. Цилиндры вращаются в противоположные стороны под действием ветряка, создавая цилиндрические каналы с взаимно движущимися стенками.

Поток жидкости в них становится неоднородным, возникают вихри, которые повышают эффективность получения тепловой энергии.

Разогретая во вращающихся цилиндрах жидкость поступает в теплообменник, где передает тепловую энергию воде. В результате на выходе получается подогретая вода, которую можно использовать, например, для хозяйственных нужд и отопления помещений.

При скорости ветра 4 м/с (наиболее вероятной для Новосибирской области) установка способна нагреть воду до 60 градусов Цельсия примерно за час.

Подчеркивается, что устройство может работать при любой скорости ветра.