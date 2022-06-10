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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

"Мосбиржа" допускает исключение из котировального списка только фонда FXRB

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" понизила уровень листинга фонда FXRB, по которому возможно дальнейшее исключение из списка, по остальным фондам находится в постоянном контакте с командой FinEx о вариантах возможного возобновления торгов, сообщила пресс-служба биржи.

"Мосбиржа" с 7 июня перевела из первого уровня списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в третий раздел списка акции открытого иностранного биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF) (FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF) FinEx Funds ICAV в связи раскрытием информации о планируемом закрытии фонда.

10 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала на брифинге, что "Мосбиржа" рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEx.

В начале июня компания FinEx ETF заявила о ликвидации фонда FXRB, который включал в себя еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем.

"FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование. Из-за того, что фонд остался без базовых активов, инвесторы не смогут получить какие-либо выплаты при его закрытии", - говорилось в сообщении фонда.

Одновременно потерпел убытки другой фонд FXRU, долларовый инструмент инвестиций в "корзину" более 25 еврооблигаций российских эмитентов. FXRB содержит ту же корзину еврооблигаций, что и FXRU. Но этот класс акций - с рублевым хеджированием, то есть в FXRB зафиксирована именно рублевая стоимость активов. В сообщении говорилось, что фонд FXRU абсорбировал убытки на сумму около $6,4 млн.

"FXRU продолжает работать, фонд получает приходящие выплаты и реинвестирует их в инструменты денежного рынка для обеспечения сохранности ликвидности", - говорилось в сообщении FinEx.

"Они (фонды FinEx - ИФ) действительно созданы не по российскому законодательству, по европейскому законодательству, Ирландии. И все процедуры, которые связаны с этими фондами, они осуществляются в иностранном праве. Они не имеют российской лицензии, нам не поднадзорны. Единственное, что я могу сказать, что "Мосбиржа" сейчас рассматривает вопрос о делистинге фондов", - сказала 10 июня Набиуллина.

Биржевые инвестиционные фонды FinEx управляются компанией FinEx ETF Ltd, специализирующейся на биржевых инвестиционных фондах (exchange traded funds, ETF) и полностью принадлежащей инвестиционной группе FinExGroup, которая предлагает инвестиционные продукты с активными и пассивными инвестиционными стратегиями. Паи ETF торгуются на "Московской бирже" с 2013 года.

FinEx Мосбиржа FXRB Банк России Эльвира Набиуллина
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