В МИД РФ заявили, что многие немецкие компании говорят о намерении вернуться

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ушедшие с российского рынка немецкие компании сигнализируют о готовности незамедлительно вернуться в случае нормализации ситуации, российская сторона для них двери закрывать не намерена, заявил директор третьего европейского департамента Олег Тяпкин.

"Многие компании, которые были вынуждены заявить о своем уходе из нашей страны под давлением или из-за введенных против нас Евросоюзом санкций, сигнализируют о своем намерении незамедлительно вернуться на российской рынок, как только ситуация стабилизируется и с них спадет политический пресс", - сказал Тяпкин в интервью "Интерфаксу".

"Мы же со своей стороны посылаем им сигнал о том, что Россия немецкий бизнес не гонит и закрывать перед ним двери не намерена", - подчеркнул дипломат.

Тяпкин отметил, что "германский бизнес, который десятилетиями получал существенные выгоды от работы в России и сотрудничества с партнерами из нашей страны, несет большие потери в результате решений, принимаемых в последние месяцы официальным Берлином и государствами Запада в целом".

"Речь идет о десятках миллиардов евро", - заявил дипломат.

Тяпкин также сообщил, что "точное количество ушедших компаний, а речь идет о, как минимум, двузначных числах, станет известно в ближайшие месяцы".