Мезенцев заявил о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и Белоруссии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Реализация союзных программ по интеграции России и Белоруссии находится на финишной прямой, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Нам со стороны Запада навязывают шахматную партию абсолютно вне всяких правил. И поддаваться нам не следует. У нас свои планы - по экономической интеграции, исполнению 28 союзных программ. Мы вышли на финишную прямую их реализации", - сказал Мезенцев в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Он подчеркнул, что углубление отношений между государствами не вынужденный ответ на давление Запада, а результат длительных переговоров. "Мы действительно спорили и не соглашались друг с другом по разным темам. Верю, что это позади. (...) Наши отношения в экономике сегодня - это во многом пример для взаимодействия в ЕАЭС и в СНГ", - отметил госсекретарь СГ.

"Беларусь и Россия идут туда, куда должны - к упрочению союзного взаимодействия, к поддержке программ импортозамещения, к формированию новых производственных цепочек, чтобы была загрузка на наших предприятиях, чтобы огромный российский рынок поддерживал сельхозтоваропроизводителей Беларуси. В белорусской технике заметный процент комплектующих из России, уже есть фактически совместное производство", - добавил Мезенцев.