Матвиенко раскритиковала бюджет Союзного государства на 2023 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не одобрять бюджет Союзного государства России и Белоруссии на следующий год, если не будет четкого плана для его исполнения: в настоящее время бюджет не осваивается.

"Давайте пока не внесут изменения, не пропишут реальные проекты, не завизируем бюджет Союзного государства, который нам подсунут", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Совета Республики Нацсобрания Белоруссии в пятницу.

Она отметила, что совместный бюджет составляет "всего 5 млрд рублей, давайте чтобы они дали отдачу 10, 20 и 30 (млрд), а не чтобы не осваивались".

"Бюджет Союзного государства - идеологии там нет. Это проекты. Там случайный набор (авторов проектов - ИФ), кто в какой кабинет пробьется. Это не приоритетные проекты, это проекты, которые не реализуются, и никто ни с кого не спрашивает... Написали "хотелки", не выполнили, даже эти небольшие деньги не освоили", - сказала Матвиенко.

В свою очередь спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова отметила, что мало того, что деньги не осваиваются, так еще и "количество проектов из года в год уменьшается".