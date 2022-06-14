Правительство РФ распорядилось расширить границы Магаданского морского порта

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство России приняло решение о расширении границ Магаданского морского порта под создание рыбопромышленного кластера на базе существующего рыбного терминала, сообщает пресс-служба кабмина.

"В границы морского порта Магадан войдут дополнительные земельные участки, что создаст условия для развития перевалочных мощностей и запуска новых промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В рамках кластера планируется построить перерабатывающий завод для производства полуфабрикатов и готовой продукции из рыбы, а также создать инфраструктуру для обслуживания судов и перевалки грузов.

Мишустин посещал рыбный терминал Магаданского морского порта в августе 2020 года в рамках рабочей поездки на Дальний Восток. По итогам поездки премьер дал поручение о передаче рыбного терминала Магаданского порта в собственность области.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Морской волк" (Магадан) инвестирует 1,6 млрд рублей в строительство и оборудование завода по переработке и рафинированию рыбьего жира для производства капсул с жирными кислотами Омега-3 в районе портофлота Магаданского морского порта. Ввод запланирован на октябрь 2022 года.