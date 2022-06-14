Европейские акции упали 5-ю сессию подряд из-за возможного ужесточения ДКП

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций по итогам торгов в понедельник снизились более чем на 2% и продемонстрировали отрицательную динамику пятую сессию подряд.

Инвесторы обеспокоены перспективами повышения процентных ставок мировыми центробанками, что, по их мнению, может спровоцировать экономическую рецессию. Внимание рынка на этой неделе приковано к очередному заседанию Федеральной резервной системы США, итоги которого будут опубликованы в среду вечером.

Трейдеры полагают, что на июньском заседании ФРС может сигнализировать о более агрессивных темпах повышения ставки после выхода данных об обновившей 40-летний максимум инфляции с США в мае. В понедельник динамика фьючерсов на ставку по федеральным фондам свидетельствовала о том, что рынок закладывает 33% вероятность повышения ставки на этой неделе на 75 базисных пунктов.

Кроме того, внимание европейского рынка было приковано к британской статистике. Объем ВВП Великобритании в апреле неожиданно сократился по итогам второго месяца подряд на 0,3% по сравнению с мартом, показали данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики при этом ожидали роста на 0,1%, сообщает The Wall Street Journal.

В годовом выражении объем британской экономики увеличился в позапрошлом месяце на 3,4%, самыми медленными темпами с марта 2021 года. Показатель также оказался хуже ожиданий экспертов на уровне 3,9%.

Объем промышленного производства Великобритании в апреле упал на 1% в помесячном выражении после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%. Больше всего показатели производства снизились в секторе, выпускающем компьютеры, электронику и оптическую продукцию - на 4,6%.

В годовом выражении промпроизводство страны продемонстрировало рост на 0,5%, замедлившись по сравнению с 1,9% в марте.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,41% и составил 412,52 пункта.

Германский индекс DAX и французский САС 40 потеряли 2,4% и 2,7% соответственно. Британский FTSE 100 упал на 1,5%, итальянский FTSE MIB рухнул на 2,8%, испанский IBEX 35 просел на 2,5%.

Котировки акций нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. обрушились на 16,2% и стали лидерами падения в Stoxx 600. Среди других компаний, бумаги которых подешевели наиболее сильно, британский конкурент Just Eat - Deliveroo PLC (-15,6%) и германская TAG Immobilien AG (-12,5%), работающая в сфере недвижимости.

Цена бумаг итальянской нефтесервисной компании Saipem S.p.A. упала почти на 15% после проведения обратного сплита акций из расчета 1 к 10.

В лидерах роста в составе сводного индекса оказались акции германской химической Brenntag SE (+3,2%), швейцарской фармацевтической Vifor Pharma AG (+2,8%) и французской Thales S.A. (+2,1%), выпускающей авионику.