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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:19

FESCO начала доставку грузов в порты Чукотки по программе северного завоза

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) начала сезонные перевозки грузов в порты Чукотского автономного округа (ЧАО) по программе северного завоза.

В сообщении FESCO говорится, что принадлежащий группе контейнеровоз "ФЕСКО Магадан" отправился в рейс 11 июня. Судно доставит в порты Анадырь и Эгвекинот контейнеры с грузами общим объемом 446 TEU.

Ориентировочная дата прихода "ФЕСКО Магадан" в Эгвекинот – 19 июня, в Анадырь – 21 июня.

Доставка грузов ведется в рамах линейного сервиса "ФЕСКО Анадырь Директ Лайн" (ФАДЛ) и продлится до середины октября, отмечается в сообщении. Суда FESCO совершат шесть рейсов на Чукотку, доставят в порты Анадырь и Эгвекинот порядка 1,5 тыс. контейнеров и 500 тонн генеральных грузов.

Еще около 80 тыс. тонн грузов будут доставлены на Чукотку в рамках морского контейнерного сервиса FESCO Arctic Line (FAL).

Всего в период летней навигации FESCO планирует доставить в регион порядка 100 тыс. тонн грузов.

По данным правительства ЧАО, в порты округа в навигацию 2022 года планируется завезти 160 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 4% больше, чем годом ранее, и 650 тыс. тонн других грузов (рост на 20%).

FESCO – крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении – парк контейнеров в 109 тыс. TEU и около 9 тыс. фитинговых платформ. Флот состоит из 21 судна, они преимущественно эксплуатируются на собственных морских линиях.

FESCO Чукотский автономный округ Чукотка
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