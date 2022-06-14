"ВСМПО-Ависма" создала "дочку" по выпуску цветных металлов в Пермском крае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" создало новую компанию – ООО "Ависма" со 100% долей владения в ней, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

По данным ЕГРЮЛ, ООО зарегистрировано 10 июня в г.Березники (Пермский край) с основным видом деятельности –производство прочих цветных металлов. Уставный капитал "Ависмы" составляет 20 млн рублей. Гендиректором назначен Дмитрий Осипов, также являющийся руководителем ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

С какой целью создана новая компания, в пресс-службе "ВСМПО-Ависмы" "Интерфаксу" не прокомментировали.

В настоящее время в Березниках располагается одна из двух действующих производственных площадок корпорации – "Ависма". Она не является самостоятельным юридическим лицом. Вторая площадка "ВСМПО-Ависмы" расположена в Свердловской области, в г.Верхняя Салда.

Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.