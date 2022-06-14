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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:19

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 2,9% с 3,5%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,5%, в том числе из-за усиления инфляции.

Наиболее существенно была пересмотрена оценка подъема ВВП Китая – до 3,7% с 4,8%. Кроме того, теперь ожидается повышение экономики США на 2,9% (ранее 3,5%), еврозоны – на 2,6% (ранее 3%).

Также Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,7% с предполагавшихся три месяца назад 2,8%.

Fitch Fitch Ratings
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