Рубль снизился к доллару и подрос к евро на старте торгов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Доллар США укрепляется, евро дешевеет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,5 - 57,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,25 руб./$1 (+45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,585 руб./EUR1 (-51,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,58 коп. к уровню закрытия 10 июня, до 58,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 52,8 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро – на 1,38 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на рынке Forex. Участники торгов демонстрируют снижение интереса к риску в связи с пересмотром прогнозов в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации данных об инфляции в США.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали ускорение темпов инфляции в США в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,3% в апреле. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему ставок и соответственно повысит угрозу рецессии в экономике США.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам двухдневного заседания, завершающегося 15 июня, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в повышении ставки Федрезервом на 50 б.п. на июньском заседании.

Цены на нефть перешли к повышению после небольшого снижения утром во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 во вторник составляет $123,39 за баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $121,99 за баррель, что на 0,88% выше итогового значения предыдущей сессии.

На рынке сохраняются опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике и потенциального введения новых локдаунов в Китае, которые могут ударить по спросу, пишет Trading Economics.

Ограничению предложения способствует в том числе падение добычи нефти в Ливии на фоне политической нестабильности в период, когда производители ОПЕК+ также сталкиваются с проблемами в достижении поставленных целей по добыче.

В то же время вспышка COVID-19 в Пекине усиливает тревоги по поводу введения новых ограничений практически сразу после того, как были сняты предыдущие.

Рынок ждет еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и официальных данных Минэнерго США.