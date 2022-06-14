Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-мае выросли на 17,3%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-мае увеличился на 17,3% и составил 564,2 млрд юаней. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В долларовом выражении показатель подскочил на 22,6% и достиг $87,77 млрд, сообщает агентство "Синьхуа".

Приток иностранных инвестиций в сферу услуг увеличился на 10,8% в местной валюте, в высокотехнологичный сектор - на 42,7%.

Объем ПИИ из Южной Кореи повысился на 52,8%, из США - на 27,1%, из Германии – на 21,4%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".