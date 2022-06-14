ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Банк России для противодействия мошенникам предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов, говорится в сообщении регулятора.

Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на его имя. Для этого ему нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

"Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга", - сказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении.

Предполагается, что ограничения могут быть по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов, отмечает ЦБ.

"При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт "Госуслуги"), банк или МФО", - отметил директор департамента управления данными Банка России Алексей Луковников, слова которого приводятся в сообщении.

Как ожидают в ЦБ, этот механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины и пароли.