Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Банк России для противодействия мошенникам предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов, говорится в сообщении регулятора.

Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на его имя. Для этого ему нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

"Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга", - сказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении.

Предполагается, что ограничения могут быть по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов, отмечает ЦБ.

"При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт "Госуслуги"), банк или МФО", - отметил директор департамента управления данными Банка России Алексей Луковников, слова которого приводятся в сообщении.

Как ожидают в ЦБ, этот механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины и пароли.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

"Мосбиржа" с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

США в ближайшие месяцы намерены ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Два крупнейших банка США приостановили операции с российским госдолгом

ЕС не будет пересматривать протокол по Ирландии и Северной Ирландии в рамках Brexit

ЕС не будет пересматривать протокол по Ирландии и Северной Ирландии в рамках Brexit

Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии

Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии
ПМЭФ-2022

Токаев будет участвовать в ПМЭФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });