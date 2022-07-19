ВТБ в июне зафиксировал рекордное число обращений клиентов из-за активизации мошенников

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в июне зафиксировал рекордное с начала года количество обращений клиентов по подозрению на мошенничество - более 850 тысяч, что на треть больше показателей мая, говорится в сообщении банка.

"Мошенническая активность после спада в начале весны вновь набирает обороты, и злоумышленники все чаще стремятся получить личные данные клиентов. Начало лета отметилось резким ростом фишинговых атак, и сегодня уже каждый десятый звонок пользователей в наш контакт-центр касается подозрения на мошенничество. Решением этой проблемы нужно заниматься на государственном уровне. ВТБ уже подготовил ряд законодательных поправок для более эффективного противодействия мошенникам и усиления контроля над созданием мошеннических ресурсов, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для населения", -сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия 24".

В июне специалисты ВТБ выявили около семи тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты. Это почти в 10 раз превышает показатель мая и в 2,5 раза - всех предыдущих месяцев этого года. Вторым наиболее популярным месяцем у мошенников стал апрель, тогда число найденных ресурсов составило лишь около тысячи. Минимальную активность злоумышленники продемонстрировали в марте, когда число обнаруженных ресурсов не превысило 100 - этот показатель оказался вдвое ниже даже традиционно "спокойного" января.

Мошенники распространяют ссылки на вредоносные сайты и приложения в соцсетях и мессенджерах, но в 95% случаев - на стандартных веб-ресурсах. При этом срок реагирования на подобные ресурсы в среднем не превышает 24 часов, отметили в кредитной организации.

Всего в первом полугодии ВТБ выявил почти 10 тысяч фишинговых и мошеннических ресурсов и обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил 12,9 млрд рублей, банк защитил средства почти 600 тыс. клиентов.