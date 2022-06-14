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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Песков заявил, что многие западные компании готовы вернуться в РФ при первой возможности

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Многие западные компании заявляют, что готовы при первой же возможности вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многие компании из стран Запада - стран ЕС, США, Канады - они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть. Но при этом нам они говорят, что при первой возможности хотели бы вернуться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле отдают себе отчет в том, что зарубежный бизнес, заявивший о намерении участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), испытывает беспрецедентное давление со стороны Запада.

"Заинтересованные инвесторы и предприниматели будут принимать участие в форуме. Мы понимаем, что они все, конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые выкручивают руки, угрожают, шантажируют и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли отказ зарубежных предпринимателей участвовать в ПМЭФ восприниматься как отказ сотрудничать с Россией в дальнейшем.

При этом Песков напомнил, что помимо инвесторов из США и стран ЕС есть гораздо более крупные инвесторы из стран Ближнего Востока, Китая, Индии, Индонезии, Филиппин и так далее. "Эти инвесторы заинтересованы, их предприниматели будут принимать активное участие в форуме", - сказал представитель Кремля.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, "весь шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке".

Представитель Кремля подтвердил, что по мере необходимости Путин "на полях" ПМЭФ будет проводить встречи с российскими и зарубежными инвесторами.

Дмитрий Песков
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