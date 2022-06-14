ОПЕК в мае снизила добычу нефти на 176 тыс. б/с к апрелю - до 28,5 млн б/с
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в мае снизили добычу нефти на 176 тысяч баррелей в сутки - до 28,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Больше всего производство упало в Ливии - почти на 200 тыс. б/с, до 707 тыс. б/с.
Согласно расчетам "Интерфакса", страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в мае, выполнили сделку на 196% и таким образом отстают от разрешенного уровня производства на 1,05 млн б/с, добыв в мае 25,59 млн б/с.
Так, Саудовская Аравия по-прежнему отстает от своего графика на 125 тыс. б/с, исполнив сделку в мае на 125%. Нигерия, которая почти год не может достичь разрешенного ей уровня, еще больше снизила производство и добывает почти на 0,5 млн б/с ниже разрешенного ей уровня.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|База снижения
|добыча в апреле 2022г
|добыча в мае 2022г
|изм-е апреля к маю
|разрешенная добыча в мае
|Исполнение
|Отклонение от плана
|Алжир
|1057
|1004
|1011
|7
|1013
|105%
|-2
|Ангола
|1528
|1175
|1176
|1
|1465
|559%
|-289
|Конго
|325
|262
|270
|7
|312
|423%
|-42
|Экваториальная Гвинея
|127
|96
|94
|-2
|122
|660%
|-28
|Габон
|187
|198
|166
|-32
|179
|263%
|-13
|Ирак
|4653
|4426
|4405
|-21
|4461
|129%
|-56
|Кувейт
|2809
|2660
|2687
|27
|2694
|106%
|-7
|Нигерия
|1829
|1306
|1262
|-45
|1753
|746%
|-491
|Саудовская Аравия
|11000
|10364
|10424
|60
|10549
|128%
|-125
|ОАЭ
|3168
|3015
|3046
|31
|3040
|95%
|6
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|26683
|24298
|24540
|242
|25589
|196%
|-1049
|Иран
|2565
|2544
|-20
|Ливия
|893
|707
|-186
|Венесуэла
|719
|717
|-2
|ВСЕГО ОПЕК
|28684
|28508
|-176