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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ОПЕК в мае снизила добычу нефти на 176 тыс. б/с к апрелю - до 28,5 млн б/с

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в мае снизили добычу нефти на 176 тысяч баррелей в сутки - до 28,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Больше всего производство упало в Ливии - почти на 200 тыс. б/с, до 707 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в мае, выполнили сделку на 196% и таким образом отстают от разрешенного уровня производства на 1,05 млн б/с, добыв в мае 25,59 млн б/с.

Так, Саудовская Аравия по-прежнему отстает от своего графика на 125 тыс. б/с, исполнив сделку в мае на 125%. Нигерия, которая почти год не может достичь разрешенного ей уровня, еще больше снизила производство и добывает почти на 0,5 млн б/с ниже разрешенного ей уровня.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

База снижения добыча в апреле 2022г добыча в мае 2022г изм-е апреля к маю разрешенная добыча в мае Исполнение Отклонение от плана
Алжир 1057 1004 1011 7 1013 105% -2
Ангола 1528 1175 1176 1 1465 559% -289
Конго 325 262 270 7 312 423% -42
Экваториальная Гвинея 127 96 94 -2 122 660% -28
Габон 187 198 166 -32 179 263% -13
Ирак 4653 4426 4405 -21 4461 129% -56
Кувейт 2809 2660 2687 27 2694 106% -7
Нигерия 1829 1306 1262 -45 1753 746% -491
Саудовская Аравия 11000 10364 10424 60 10549 128% -125
ОАЭ 3168 3015 3046 31 3040 95% 6
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 26683 24298 24540 242 25589 196% -1049
Иран 2565 2544 -20
Ливия 893 707 -186
Венесуэла 719 717 -2
ВСЕГО ОПЕК 28684 28508 -176
ОПЕК нефть
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