ОПЕК в мае снизила добычу нефти на 176 тыс. б/с к апрелю - до 28,5 млн б/с

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в мае снизили добычу нефти на 176 тысяч баррелей в сутки - до 28,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Больше всего производство упало в Ливии - почти на 200 тыс. б/с, до 707 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в мае, выполнили сделку на 196% и таким образом отстают от разрешенного уровня производства на 1,05 млн б/с, добыв в мае 25,59 млн б/с.

Так, Саудовская Аравия по-прежнему отстает от своего графика на 125 тыс. б/с, исполнив сделку в мае на 125%. Нигерия, которая почти год не может достичь разрешенного ей уровня, еще больше снизила производство и добывает почти на 0,5 млн б/с ниже разрешенного ей уровня.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с