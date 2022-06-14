Continental Resources получила предложение от крупнейшего акционера о выкупе всех акций

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американская нефтегазодобывающая компания Continental Resources получила предложение от крупнейшего акционера о выкупе всех акций по цене в $70 за бумагу.

Как говорится в сообщении компании, предложение выдвинул американский бизнесмен Харольд Гленн Хамм и его семья, которым уже принадлежит 83% в Continental Resources.

Оценка акции в $70 на 9% превышает цену на закрытие торгов в понедельник и на 11% больше средневзвешенной цены за последние 30 торговых сессий.

Совет директоров компании создаст специальный комитет для рассмотрения выдвинутого предложения, отмечается в пресс-релизе.

Котировки акций Continental Resources растут на 11,7% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 44%, до $23,4 млрд, в то время как индекс S&P 500 снизился на 21%.