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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Лицензия OFAC на финансирование энергетики с санкционными структурами из РФ продлена

Лицензия OFAC на финансирование энергетики с санкционными структурами из РФ продлена
Фото: Carsten Koall/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генеральная лицензия, которая позволяет совершать с подпавшими под американские санкции российскими структурами операции по финансированию энергетики, продлена почти на полгода.

Обновленная лицензия, опубликованная OFAC во вторник, действует до 5 декабря 2022 года. В первой, февральской редакции она истекала 24 июня.

Лицензия разрешает операции по финансированию энергетики со Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Совкомбанком или их дочерними структурами, а также с ВЭБом и ЦБ РФ.

В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

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