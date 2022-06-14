Денежная база РФ в широком определении в мае выросла на 1,7%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в мае 2022 года увеличилась на 318,9 млрд рублей, или на 1,7%, до 18 трлн 663,7 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России.

Денежная база в апреле уменьшилась на 841,8 млрд рублей, в марте - на 3 трлн 190,3 млрд рублей после увеличения в феврале на 2 трлн 574,1 млрд рублей.

Денежная база в январе-мае уменьшилась на 1 трлн 675,2 млрд рублей, или на 8,2% с 20 трлн 338,9 млрд рублей на 1 января 2022 года.

Годовые темпы изменения денежной базы на 1 июня были отрицательными (-5,7%) после также отрицательных темпов на 1 мая (-5,5%), на 1 апреля (-1,2%) и годового роста 16,5% на 1 марта. Темпы снижения базы на 1 июня стали максимальными с 1 июля 2019 года, когда она за год стала меньше на 5,7%.

Объем наличных денег

Объем наличных денег в составе базы в мае уменьшился на 377,0 млрд рублей, или на 2,6%, до 13 трлн 970,6 млрд рублей.

Объем наличных денег уменьшился в мае третий месяц подряд - после увеличения в феврале на 2 трлн 31,0 млрд рублей он снизился в марте на 972,8 млрд рублей и апреле на 494,7 млрд рублей.

С начала 2022 года наличных стало меньше на 97,5 млрд рублей, или на 0,7%, с 14 трлн 68,1 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста наличных на 1 июня снизились до 3,4% с 4,6% на 1 мая, этому снижению предшествовало падение с 18,7% на 1 марта до 11,5% на 1 апреля.

Доля наличных денег в объеме денежной базы в мае сократилась до 74,9% c максимальных за шесть лет 78,2%.