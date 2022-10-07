Инвесторы разрешили "ФосАгро" изменить схему выплат по евробондам

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "ФосАгро" получила согласие держателей трех выпусков долларовых евробондов компании на изменение условий обслуживания долговых бумаг, в том числе использование альтернативного механизма платежей, следует из сообщения PhosAgro Bond Funding DAC, выступающей эмитентом евробондов.

Предложения для голосования были опубликованы "ФосАгро" в конце августа. Компания предложила одобрить формулировку, по которой она будет должна проводить платежи через основного платежного агента в соответствии с основной документацией выпуска, за исключением случаев, когда по некоторым евробондам платежи будут проводиться напрямую или через отдельные клиринговые системы или финансовых посредников в адрес определенных категорий инвесторов. Компания сможет по собственному решению в этих отдельных случаях выбрать альтернативную валюту для выплат, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будут рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу Банка России на дату выплаты.

Кроме того, "ФосАгро" попросила инвесторов увеличить льготный период для проведения всех платежей до 14 календарных дней.

Компании удалось получить согласие инвесторов на изменение условий обслуживания еврооблигаций со второй попытки. В первый раз "ФосАгро" не смогла получить нужное количество голосов, после чего скорректировала предложения и инициировала новое голосование.