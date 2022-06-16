В магазине приложений NashStore за месяц зарегистрировались более 1 млн человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Число пользователей отечественного магазина приложений NashStore, запущенного 16 мая, превысило 1 млн пользователей, а количество скачиваний составило более 3,5 млн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе разработчика - АНО "Цифровые платформы".

"Мы с высокой ответственностью относимся к безопасности данных, безопасности приложений и безопасности инфраструктуры, с момента открытия нам удалось отбить более 4,5 тыс. атак", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Цифровых платформ" Арсения Щельцина.

По его словам, в ближайших планах - повышение качества текущих сервисов и запуск новых возможностей, в частности, удобных средств поиска приложений, а для разработчиков - инструментов для развития, продвижения и монетизации. "Мы внимательно изучаем все инициативы и предложения, которые поступают в адрес NashStore", - сказал Щельцин.

Самым скачиваемым приложением за первый месяц работы NashStore стало 2ГИС, которое установили 203,4 тыс. раз. На втором месте "ВТБ-Онлайн" со 156,2 тыс. скачиваний, замыкает тройку лидеров "Почта России" (108,4 тыс. установок). За ними следуют RuTube (90,6 тыс.), "Альфа-Банк" (88,4 тыс.), "Налоги ФЛ" (59,4 тыс.), "Еаптека" (48,9 тыс.), "СберМаркет" (43,1 тыс.), AIMP (42,2 тыс.) и "Смотрим" (36,7 тыс.). Сейчас в NashStore добавлено уже более 2 тыс. приложений.

NashStore был запущен 16 мая, но пользователям не удавалось зарегистрироваться и скачать приложения. Разработчик заявил, что причиной стала сильнейшая DDoS-атака. 18 мая в пресс-службе сервиса сообщили о завершении работ по укреплению защиты NashStore и обновлении серверной архитектуры. На момент запуска в NashStore было доступно более тысячи приложений.

25 мая в России была запущена бета-версия магазина приложений RuStore, разработанного компаний VK в партнерстве с российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. 15 июня в пресс-службе VK сообщили, что с 25 мая зафиксировали более 500 тысяч скачиваний из RuStore; среди наиболее популярных из более 400 размещенных в нем приложений - "Сбербанк онлайн", "ВКонтакте", AliExpress Россия, приложения онлайн-кинотеатров.

Ранее платежные системы Visa и Mastercard заявили о прекращении работы в России, в связи с чем платежи в Google Play и App Store стали недоступны.