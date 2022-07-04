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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Думский комитет одобрил поправку о создании российского магазина приложений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в понедельник одобрил поправку о создании отечественного магазина приложений.

Поправка предусматривает создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства. Данная поправка обусловлена в рамках противодействия санкциям со стороны иностранных государств, отмечают авторы инициативы.

Поправка внесена ко второму чтению проекта закона №101234-8, который предлагает установить обязанность операторов персональных данных информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных.

Таким образом принятие этой нормы будет ускорено, так как правительственный проект закона на ту же тему (№149602-8) о создании российского магазина приложений еще не прошел даже стадию первого чтения.

Госдума
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