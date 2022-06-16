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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

X5 приобретет супермаркеты ушедшей из РФ сети Prisma

X5 приобретет супермаркеты ушедшей из РФ сети Prisma
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - X5 Retail Group договорилась с финским холдингом SOK Retail Int. OY, ранее заявившим о прекращении торговой деятельности в России, о приобретении у него компании, которая управляет супермаркетами, работавшими под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом.

В сделку войдут 15 супермаркетов, их работа возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5, говорится в сообщении ритейлера. Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекресток".

X5 перейдут права и обязательства юрлица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге. Одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила соответствующее ходатайство Х5 15 июня.

О планируемом закрытии финской сети супермаркетов Prisma в РФ было объявлено в начале марта. Prisma работала на российском рынке с 2008 года, в ее штате было 1 тыс. сотрудников.

Выручка ООО "Призма" в 2021 году составила 8,076 млрд рублей, что соответствует показателю за 2020 год. Убыток от продаж также остался на уровне предыдущего года, составив 329,4 млн рублей. Чистый убыток вырос на 24,7%, до 436,6 млн рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по размеру выручки. Сеть супермаркетов "Перекресток" - второй по размеру выручки формат в структуре группы после магазинов "у дома" "Пятерочка". В I квартале выручка супермаркетов Х5 составила 91,3 млрд рублей (общие продажи группы - 603,1 млрд рублей). На конец марта сеть супермаркетов объединяла 983 магазина.

X5 Retail Group Prisma
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