Европейские акции рухнули до минимумов с января 2021 года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили резким снижением торги в четверг из-за опасений, что ужесточение монетарной политики центробанков мира может негативно сказаться на глобальной экономике.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 упал на 2,47% и составил 402,88 пункта, что является минимумом с января 2021 года.

Германский индекс DAX и французский САС 40 снизились на 3,3% и 2,4% соответственно. Британский FTSE 100 упал на 3,1%, итальянский FTSE MIB просел на 3,3%. Испанский IBEX 35 снизился на относительно умеренные 1,2%.

Инвесторы по-прежнему анализируют итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором регулятор принял решение поднять ключевую ставку сразу на 75 б.п. Теперь диапазон ставки по федеральным фондам составляет 1,5-1,75% годовых.

В ходе пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что не исключает дальнейшего повышения ставки на 75 б.п. на заседании в июле.

В четверг о повышении ставок объявили еще два центробанка - британский и швейцарский. Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. (до 1,25%) пятый месяц подряд и не исключил более существенных повышений в дальнейшем. Швейцарский национальный банк поднял ставку впервые за 15 лет, также на 25 б.п. - до минус 0,25%.

Тем временем инфляция в Италии в мае ускорилась до 6,8% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. Показатель оказался ниже ожидавшегося экономистами уровня в 6,9%, но все равно стал самым высоким с 1986 года.

В помесячном выражении потребительские цены поднялись на 0,8% после снижения на 0,1% в апреле.

Котировки акций британского онлайн-ритейлера THG PLC рухнули на 29% и стали лидером падения в Stoxx 600. Компания сообщила, что считает выдвинутые предложения о покупке низкими, и по этой причине не предоставила потенциальным покупателям доступа для проведения due diligence.

Как ранее сообщала THG, в прошлом месяце она получила предложение от британских инвесторов Belerion Capital Group Ltd. и King Street Capital Management LP, оценивающее компанию в $2,5 млрд.

В числе других лидеров снижения в сводном индексе также оказались акции германского интернет-магазина одежды Zalando SE (-12,4%) и нидерландского производителя оборудования для выпуска полупроводников BE Semiconductor Industries N.V. (-11,5%).

Капитализация британской инвестиционной компании Capital & Counties Properties (Capco) PLC, работающей в сфере недвижимости, снизилась на 2,4%. Capco объявила о покупке конкурирующей Shaftesbury PLC. В результате слияния будет создана компания, активы которой насчитывают 5 млрд фунтов ($6,1 млрд), а рыночная оценка составляет 3,53 млрд фунтов.

Наиболее существенный подъем в Stoxx 600 показали бумаги британского автодилера Inchcape Plc (+3,7%) и французской сервисной компании Edenred (+3,4%).