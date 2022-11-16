Путин поддержал выдачу льготных автокредитов военным и служившим пенсионерам

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга о расширении программ льготных автокредитов на военных и служивших пенсионеров.

"Конечно, так и надо сделать с учетом повышения стоимости автомобилей. И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях", - сказал Путин, отвечая на предложение Минпромторга о расширении программы господдержки.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ с правительством предложил расширить программу льготного автокредитования на военнослужащих и членов их семей, а также служивших в армии пенсионеров.