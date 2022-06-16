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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Перерегистрация цены на инсулины в РФ не скажется на лекарственном обеспечении пациентов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Перерегистрация цены на инсулины не отразится на лекарственном обеспечении пациентов с сахарным диабетом, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Все пациенты с сахарным диабетом, нуждающиеся в инсулинотерапии, имеют возможность получать инсулины бесплатно, за счет средств государства. Перерегистрация цены никак не скажется на лекарственном обеспечении этой категории пациентов. Все обязательства будут выполнены", - сказали журналистам в пресс-службе Минздрава в четверг.

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%. В материале отмечается, что "риски дефектуры (дефицита), увеличение издержек производителей и усложнение логистики вынудило регуляторов впервые за несколько лет согласовать повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов".

В свою очередь в ФАС сообщили "Интерфаксу", что служба согласовала перерегистрацию цен на ряд позиций инсулинов после выявления рисков возникновения дефицита таких препаратов.

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