Росздравнадзор заявил о стабилизации обстановки на лекарственном рынке РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Обстановка на рынке лекарственных препаратов в России стабилизируется, спрос на препараты снижается, сообщили в пятницу в пресс-службе Росздравнадзора.

"Обстановка на лекарственном рынке постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на фармпрепараты снижается, что подтверждает и уменьшение количества обращений граждан", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Как отмечает ведомство, за последние семь дней Росздравнадзором не получено ни одной жалобы на отсутствие в аптечных организациях страны лекарственных средств для лечения сахарного диабета. "За последнюю неделю в Росздравнадзор не поступило ни одной жалобы на отсутствие инсулина в аптеках страны", - говорится в сообщении.

Росздравнадзор информирует также, что для оперативного разрешения проблем, связанных с временным исчезновением определённого препарата на рынке, в ведомстве работает многоканальная бесплатная горячая линия. Все обращения, требующие экстренного реагирования, отрабатываются в течение нескольких часов,

Росздравнадзор также указывает на возможность предварительного заказа лекарства в аптеках или же его поиска на специальных агрегаторах.

"Аптечным организациям еще раз напоминаем о необходимости отпускать рецептурные препараты только по рецепту от врача", - говорится в сообщении ведомства.