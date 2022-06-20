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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину в понедельник не изменилась

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на понедельник в объеме 41,7 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в воскресенье был тоже 41,7 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчетного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и говорит об обращении в арбитраж.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе взлетали до $1286 за тысячу кубометров на фоне сокращения транзитных мощностей "Северного потока" из-за технических последствий санкций Канады. Они заблокировали техническое обслуживание турбин магистрали – в результате Германия получает газа все меньше.

В выходные спотовая цена обычно немного корректируется, контракт с поставкой в понедельник на хабе TTF – $1182.

Столкнувшись с дефицитом газа из-за действий Канады, Европа резко нарастила регазификацию на терминалах СПГ. В рабочие дни прошлой недели (13-17 июня) их производительность выросла на 12% по сравнению с 6-10 июня. В минувшую среду терминалы достигали 72-процентной загрузки при среднем показателе с начала месяца в 63%.

Пока что Европа остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии все еще немного уступают ценам европейских хабов. Однако скоро ситуация может измениться, так как Китай снимает действовавшие в первом полугодии карантинные ограничения из-за профилактики коронавируса, что может сказаться на емкости рынка в АТР.

Регион продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 53,44%, рост за последние сутки – 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2,6 процентных пункта. С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие – 90%.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе на прошлой неделе обеспечила 11,7% энергобаланса по ЕС после 13,7% на неделе с 6 по 12 июня, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Газпром Украина
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