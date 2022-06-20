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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Комитет Думы одобрил поправки, дающие банкам с базовой лицензией открывать корсчета за рубежом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию во второй чтении поправки, которые позволяют банкам с базовой лицензией временно, до 31 декабря 2023 г., открывать банковские (корреспондентские) счета в иностранных банках.

До 31 декабря 2023 г. приостанавливается норма закона о банковской деятельности, по которой банк с базовой лицензией не может открывать банковские (корреспондентские) счета в иностранных банках, за исключением случая, когда речь идет об участии в иностранной платежной системе. Также приостанавливается норма о том, что банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, обязан расторгнуть договор счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения указанного статуса.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 21 июля.

В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов пойти навстречу банковскому сообществу и разрешить кредитным организациям с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом. "Сейчас у них такого права нет, хотя здесь не стоит строить иллюзий, что это будет легко сделать", - сказала Набиуллина в ходе традиционной встречи руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Закон, разделяющий банки по перечню допустимых операций на кредитные организации с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, вступил в силу в июне 2017 года. Банки с базовой лицензией в отличие от универсальных игроков ограничены в проведении ряда операций (в том числе с валютой), одновременно для них предусмотрено упрощенное регулирование. Основной специализацией банков с базовой лицензией должна стать работа с физлицами и субъектами малого и среднего бизнеса.

Госдума
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