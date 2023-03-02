ЦБ планирует на постоянной основе разрешить банкам открывать корсчета за рубежом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает возможность на постоянной основе разрешить банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Для расширения возможностей временно сняты ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом банкам с базовой лицензией нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям (в процентах от капитала), чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков", - сообщила Набиуллина на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

В июле вступил в силу закон, который позволяет банкам с базовой лицензией временно, до 31 декабря 2023 г., открывать банковские (корреспондентские) счета в иностранных банках.

Закон, разделяющий банки по перечню допустимых операций на кредитные организации с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, вступил в силу в июне 2017 года. Банки с базовой лицензией в отличие от универсальных игроков ограничены в проведении ряда операций (в том числе с валютой), одновременно для них предусмотрено упрощенное регулирование. Основная специализация банков с базовой лицензией - работа с физлицами и субъектами малого и среднего бизнеса.