Минфин заложил в проект бюджета дефицит на три года в диапазоне 0,8-1,1% ВВП

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ закладывает в проект бюджета на 2023-2025 гг дефицит на протяжении всей предстоящей трехлетки. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленным ведомством.

Согласно ожиданиям Минфина, дефицит федерального бюджета в 2023 году составит 1,591 трлн рублей после 1,665 трлн в 2022 г., в 2024 г. сократится до 1,413 трлн руб., в 2025 г. – до 1,358 трлн руб.

Это соответствует 1,2%, 1,1%, 0,9% и 0,8% прогнозного ВВП соответственно. Оценки на 2022 и 2023 годы при этом не учитывают трансферты на компенсацию отсрочки по страхвзносам за II и III кварталы текущего года (с их учетом дефицит 2022 года будет больше, а в 2023 г - меньше).

Доходы в 2022-2025 гг. прогнозируются в размере 25,529 трлн, 24,779 трлн, 25,38 трлн и 25,708 трлн руб., расходы – 27,194 трлн, 26,370 трлн, 26,794 трлн и 27,066 трлн руб.

Проект базируется на майской редакции макропрогноза, а Минэкономразвития обещало пересмотреть ее к концу июня в сторону более низкой инфляции и меньшего падения ВВП, а также большего укрепления рубля.