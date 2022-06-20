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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Песков назвал "рукотворным кризисом" ситуацию с "Северным потоком"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины, сложившаяся ситуация является "рукотворным кризисом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия остается максимально надежным поставщиком. С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз", - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя информацию о недостаточных поставках газа по "Северному потоку".

"Перекачивающие мощности, а именно турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС", - объяснил он.

Песков подчеркнул, что "газ у нас есть, он готов к поставкам". "Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами", - заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков ЕС Северный поток
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