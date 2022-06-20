"СПБ биржа" начала торги бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" начала торги ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже, говорится в сообщении биржи.

Первые сделки заключили "АЛОР +", БКС, Тинькофф банк, "Финам", ИК "Фридом Финанс".

"С 20 июня 2022 года брокерские компании в формате опытной эксплуатации при поддержке "СПБ биржи" начали настройку учетных и иных систем с целью последующего предоставления инвесторам доступа к торгам гонконгским ценным бумагам. Опытная эксплуатация позволит брокерам в условиях функционирующего биржевого рынка произвести настройку учетных систем, связанных с расчетами в новой валюте - гонконгских долларах (HKD), а также с расчетом и удержанием гербового сбора (stamp duty)", - говорится в пресс-релизе биржи.

По законодательству Гонконга, при торговле ценными бумагами компаний с листингом на HKEX взимается гербовый сбор (stamp duty). Размер ставки stamp duty составляет 0,13% от суммы сделки и взимается с каждой стороны сделки - продавца и покупателя, с округлением до целого гонконгского доллара.

"СПБ биржа" ожидает, что ведущие российские брокеры предоставят сервис большинству клиентов в течение месяца-полутора с даты начала торгов.

Как сообщалось ранее, в рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг, к концу 2022 года - до 200 и до 1000 в течение 2023 года.

Гонконгские ценные бумаги будут входить в группу инструментов "иностранные ценные бумаги" и торговаться под числовыми тикерами, которые используются на оригинальной торговой площадке.

Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Один лот на "СПБ бирже" будет содержать одну ценную бумагу либо количество ценных бумаг, кратное десяти. Конвертацию гонконгских долларов будут обеспечивать сервисы брокеров.

Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 по московскому времени. Расчеты по ценным бумагам будут осуществляться на второй торговый день (Т+2), торговый календарь будет синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи.