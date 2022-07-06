Массовые клиенты вскоре могут получить доступ к торгам в Гонконге через "СПБ биржу"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Решение о доступе массовых клиентов к торгам ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже примут брокеры, компания "Финам" намерена сделать это через неделю.

Об этом говорилось в диалоге в эфире YouTube-канала "Финам Премиум" между гендиректором "СПБ биржи" Романом Горюновым и руководителем управления мониторинга клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрия Леснова.

По словам Горюнова, решение, когда дать доступ массовым клиентам к торгам в Гонконге, сейчас находится на стороне брокеров. "Насколько знаю, несколько брокеров уже на экспериментальных клиентах тестируют свои решения, поэтому, наверное, в ближайшее время можно ожидать", - сказал он.

Леснов сообщил, что компания "Финам" накануне завершила тестирование доступа к акциям Гонконгской площадки на "Санкт-Петербургской бирже".

"Надеемся, что буквально через неделю наши клиенты смогут одними из первых в массовом порядке совершать там сделки", - сказал он.

По словам Горюнова, в финальной стадии находятся обсуждения с участниками и маркет-мейкерами тем относительно возможности возобновить торги утром, чему способствует запуск Гонконга и активное привлечение клиентов туда. Поэтому возобновление утренних торгов может произойти в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что с 20 июня брокерские компании в формате опытной эксплуатации при поддержке "СПБ биржи" начали настройку учетных и иных систем с целью последующего предоставления инвесторам доступа к торгам гонконгскими ценными бумагами.

Опытная эксплуатация позволит брокерам в условиях функционирующего биржевого рынка произвести настройку учетных систем, связанных с расчетами в новой валюте - гонконгских долларах (HKD), а также с расчетом и удержанием гербового сбора (stamp duty). "СПБ биржа" ожидала, что ведущие российские брокеры предоставят сервис большинству клиентов в течение месяца-полутора с даты начала торгов.

В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг, к концу 2022 года - до 200, до 1000 - в течение 2023 года.

Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Один лот на "СПБ бирже" будет содержать одну ценную бумагу либо количество ценных бумаг, кратное десяти. Конвертацию гонконгских долларов будут обеспечивать сервисы брокеров.

Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 по московскому времени. Расчеты по ценным бумагам будут осуществляться на второй торговый день (Т+2), торговый календарь будет синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи.