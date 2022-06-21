"Дочка" "Аэрофлота" получила статус разработчика компонентов для самолетов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот" прошел аудит Росавиации для получения сертификата разработчика авиационных запчастей.

Это дает право разрабатывать документацию для изготовления "ряда компонентов на любые типы воздушных судов отечественного и западного производства", говорится в сообщении компании.

"В рамках полученного одобрения провайдер будет выполнять разработку документации для производства и модификации компонентов буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, аварийно-спасательного оборудования, изоляции, облицовки и т.п.", - сообщила "А-Техникс".

Производство деталей будет осуществляться как совместно с организациями-партнерами, имеющими сертификат производителя, так и самостоятельно.

Западные санкции, введенные после начала военной операции на Украине, запрещают поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.