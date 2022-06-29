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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Группа "Аэрофлот" получит 49,9 млрд руб. госсубсидий на поддержку внутренних рейсов

Группа "Аэрофлот" получит 49,9 млрд руб. госсубсидий на поддержку внутренних рейсов
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпании группы "Аэрофлот" получат 49,9 млрд руб. из 100 млрд руб. субсидий, выделяемых государством на частичную компенсацию расходов перевозчиков при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре этого года.

Как следует из протокола по итогам отбора авиакомпаний, который проводила Росавиация, "Аэрофлот" получит 25,7 млрд руб., "Россия" - 10,3 млрд руб., "Победа" - 13,9 млрд руб.

В целом Росавиация одобрила заявки на получение господдержки 32 авиакомпаниям. Группа S7 (объединяет "Сибирь и "Глобус") получит 22,2 млрд руб., "Уральские авиалинии" - 8,9 млрд руб., группа "ЮТэйр" (включая региональные "дочки") - более 7 млрд руб., Smartavia - 3,8 млрд руб., NordStar и Nordwind - по 1,4 млрд руб., "Якутия" - 1 млрд руб. Остальным перевозчикам полагаются суммы менее 1 млрд руб.

"Средства за перевозки внутри России в апреле и мае текущего года начнут перечисляться авиакомпаниям, начиная с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года, согласно фактическим выполненным рейсам на внутренних воздушных линиях", - говорится в сообщении Росавиации.

Единственная компания, которая подавала заявку на субсидии (в размере 219,8 млн руб.), но получила отказ - "РусЛайн". Парк этой компании состоит только из канадских самолетов Bombardier CRJ-100/200. Вместе с тем в списке подававших заявки отсутствуют такие крупные перевозчики как Red Wings и "Азимут". Первая выполняет рейсы внутри РФ на отечественных Superjet 100, парк второй состоит из самолетов только этого типа.

Как сообщалось, по правилам распределения субсидий, с апреля по октябрь авиакомпания должна сохранить пассажирооборот на уровне не менее 72% от того же периода 2021 года за вычетом маршрутов, субсидируемых по другим программам. Эксплуатанты "Суперджетов" получают субсидии на частичную компенсацию лизинговых платежей.

Условия предоставления субсидии "стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой", считают в Росавиации.

"Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета, и частота рейсов. Такой подход к субсидированию потенцирует компании выполнять авиаперевозки более взвешенно и качественно, подходя к вопросу планирования своей маршрутной сети более эффективно", - добавили в ведомстве.

Аэрофлот
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